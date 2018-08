Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politia Romana a intervenit la peste 3.300 de evenimente, au fost aplicate 9.115 sanctiuni contraventionale, fiind constate peste 800 de infractiuni. Potrivit Politiei…

- In cursul lunii iulie 2018, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 170 controale, din care 89 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 81 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 207 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politia Romana a intervenit la peste 3.800 de evenimente, au fost constatate peste 800 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic politistii au retinut…

- Politistii suceveni au actionat zilnic in perioada 2-8 iulie pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale, dar si pentru a asigura o interventie prompta la orice eveniment, aplicand peste 1.400 de amenzi.Pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii ...

- Polițiștii salajeni au luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in sezonul estival 2018. Peste 80 de infractiuni au fost constatate si 264 de sanctiuni contraventionale au fost applicate pentru nerespectarea…

- Politistii suceveni au actionat zilnic saptamana trecuta pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale, dar si pentru a asigura o interventie prompta la orice eveniment. Pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, la nivelul ...

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitatii.Politia Romana a intervenit la peste 3.200 de evenimente si au fost aplicate peste 10.000 de sanctiuni contraventionale. Astfel, pentru siguranta cetatenilor, aproape…

- Intre 29 mai și 4 iunie, polițiștii suceveni au constatat 10 infracțiuni și au aplicat 113 sancțiuni contravenționale, in cuantum de 69.800 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. De asemenea, polițiștii au confiscat 130 de metri cubi de material lemnos, in valoare…