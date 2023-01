Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de intervenție ale Electrica acționau inca, in aceasta seara, pentru a restabili alimentarea cu energie electrica in 12 localitați prahovene: Cheia, Comarnic, Buștenari, Telega, Pietriceaua, Șotrile, Udriște, Valea Doftanei, Coada Izvorului. Un numar de 5227 consumatori erau lipsiți de energie…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat, luni, ca se inregistreaza coloane de masini pe ambele sensuri de pe DN 1 București – Brașov. Zonele cea mai aglomerata de pe Valea Prahovei sunt localitațile Bușteni și Comarnic. Potrivit Infotrafic , luni, au fost semnalate…

- Pasionații de infrastructura au dat publicitații o filmare a locului de unde incepe Autostrada A7 Moldova. Imaginile surprinse cu drona arata nodul rutier cu Autostrada A3, in zona localitații Dumbrava, județul Prahova. „Din acest loc incepe Autostrada Moldovei, A7”, au notat autorii filmarii. Lotul…

- Batrana este nascuta la Maneciu, Prahova, și acum cațiva ani a fost condamnata de Tribunalul Mehedinți pentru trafic de stupefiante.Femeia ar fi avut o cantitate de peste 1.600 de kilograme de cannabis in locuința. Ea a ajuns pe mainile polițiștilor dupa ce și-a vizitat nepotul la inchisoare, iar in…

- Alerta de gradul zero, 15 salvamontiști din Bușteni, Prahova și Dambovița au cautat 12 ore un turist iranian care s-a ratacit in munții Bucegi, cautarile au inceput, luni dupa-amiaza, 21 noiembrie, la ora 16:30, și s-au finalizat cu bine marți dimineața, la ora 3 :00 dimineața. Barbatul de 53 de ani…

- V. S. Pompierii militari prahoveni au fost solicitați sa intervina, joi, pentru asanarea unor elemente de muniție descoperite in comuna Rafov, sat Sicrita, pe șantierul deschis pe lotul 1 al autostrazii Dumbrava – Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Liviu Pipelea, a intervenit un…

- F. T. In contextul in care inca de vineri, 28 octombrie, pompierii prahoveni s-au confruntat cu un val de solicitari privind stingerea incendiilor de vegetație uscata și deșeuri menajere – in comunele Olari (250 de meri patrati), Podenii Noi (7.000 mp), Blejoi (300 mp), Florești (2,5 ha) și Brebu (3…