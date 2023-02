Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2022, apelurilor catre Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 au necesitat 29.660 de intervenții ale polițiștilor, in județul Cluj. In ceea ce priveste infracțiunile asociate cu violenta in familie, in cursul anului 2022 au fost sesizate 1.277 de astfel de fapte, potrivit datelor transmise…

- Polițiștii hunedoreni au facut public raportul de activitate pe anul 2022, in care rezulta ca exista o scadere a infracționalitații stradale in anul 2022, fața de anul precedent, dar din datele evidențiate se reflecta și o creștere a cazurilor in domeniul violenței in familie. „Analiza activitatii…

- Politistii din judetul Dambovita au emis, in ultimele trei zile, trei ordine de protectie provizorie, in tot atatea cazuri de violenta in familie. Intr-unul dintre cazuri a fost implicat si un minor de 15 ani.

- In ultimele 24 de ore, polițiștii gorjeni au intervenit in 6 cazuri de violența domestica, ocazie cu care au fost intocmite dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice. In una din situații, politistii care…

- Revenim la un caz petrecut in noaptea de 12 spre 13 decembrie, cand un barbat de 35 de ani, din comuna Bistrețu, județul Dolj, ar fi incalcat prevederile ordinului de protecție emis fața de concubina sa, ar fi lovit-o pe aceasta și pe o nepoata, și ar fi adresat amenințari. Polițiștii de investigații…

- Șase barbați sunt cercetați penal de polițiști pentru infracțiuni savarșite asupra unui membru de familie. Victimele, in fiecare caz, au fost femeile - fie ca vorbim despre concubine sau despre soții. Pe numele barbaților violenți, polițiștii au emis ordine de protecție provizorii.

- Polițiștii baimareni și cei din Sighetu Marmației au intervenit duminica, 4 decembrie, la trei evenimente privind violența in familie. Doua femei de 37 și 45 de ani din Baia Mare și Sighetu Marmației au sesizat faptul ca soțul sau fostul concubin al acestora le-a agresat fizic și adresat amenințari.…