Peste 1.200 de contestații au fost depuse, în județul Breașov, pentru notele de la Bacalaureat In județul Brașov au fost depuse 1.218 contestații pentru notele de la Bacalaurat. Cele mai multe dintre ele, 342, au fost la Limba și literatura romana (profil REAL). Cele mai multe contestații au fost la: Limba și literatura romana, Matematica și Biologie vegetala și animala. Rezultatele inregistrate dupa solutionarea contestatiilor vor fi anuntate, vineri, 9 iulie. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Peste 1.200 de contestații au fost depuse, in județul Breașov, pentru notele de la Bacalaureat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

