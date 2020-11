Peste 1.200 de cazuri noi de COVID-19 în București. Prahova este în topul județelor afectate Bucureștiul a inregistrat, duminica, 1.283 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 382 mai multe infectari fața de raportarea precedenta. Pe locul doi in top este județul Prahova, care au raportat, azi, peste 700 de noi cazuri.Romania a inregistrat duminica 6.752 de cazuri noi de COVID-19, la 21.552 de teste efectuate. Bucureștiul ramane zona cea mai afectata de coronavirus, aici au fost inregistrate, duminica, 1.283 de noi cazuri de imbolnaviri, in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost raportate 901 de infectari. In ceea ce privește rata de infectare, aceasta a urcat la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

