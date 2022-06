Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…

- Patru „mascati” din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Gorj au fost retinuti sub acuzatiile de tortura si tentativa de omor, dupa ce au batut fara mila un suspect care i-a mintit. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, vineri, ca a trimis Corpul de Control la Inspectoratul de Politie Judetean…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) il acuza pe ministrul afacerilor interne Lucian Bode de „imixtiune nepermisa in actul de justiție”. Comunicatul de presa transmis, marți, de CSM vine dupa ce, luni seara, ministrul Bode a declarat la Digi24 ca munca politistilor…

- Cinci persoane sunt cercetate de politistii constanteni dupa ce au incercat sa vanda droguri la un festival din Mamaia, asupra acestora fiind gasite cocaina, ketamina si cannabis. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca, in noaptea de vineri spre sambata, politistii de combatere…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Deși moleculele de gaz inca iși mai gasesc drumul spre Germania prin conductele rusești, o eventuala inchidere a robinetului ar duce la epuizarea cu rapiditate a rezervelor germane, care depașesc cu puțin 30%. In atare situație, pe scena spectacolului „Penuria”,…