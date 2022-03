Astazi, in intervalul orar 09:00 – 13:00, polițiștii orașului Faget, ai Secției 10 Rurale Faget, ai Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice Timiș, impreuna cu jandarmi, reprezentanți ITM și OPC, au acționat in orașul Faget „pentru imbunatațirea climatului de siguranța civica, prevenirea faptelor infracționale, creșterea vizibilitații elementului polițienesc și diminuarea riscului rutier”. Au fost organizate șase […] Articolul Peste 120 de sancțiuni date dupa o razie de doar patru ore, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .