Peste 120 de români candidează la alegerile locale din Italia: mulți candidați, puțini alegători Pe 3 și 4 octombrie 2021 au loc alegeri administrative parțiale în Italia, iar peste 1300 de municipalitați își vor alege primarii și consiliile locale. Românii, care alcatuiesc cea mai numeroasa comunitate de straini din Peninsula, au dreptul sa voteze și sa fie aleși consilieri în orașele de reședința, iar la alegerile de acum s-au înscris peste 120 de români sa candideze, scrie Rotalianul, revista românilor din Italia.



Peste 120 de români din Peninsula au decis sa candideze pentru un fotoliu de consilier din orașele unde locuiesc. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele din aceasta vara i-au obligat pe romani sa scoata din buzunare nu mai puțin de jumatate de miliard de euro, doar in luna iulie. Potrivit statisticilor publicate de Banca Naționala a Rominiei (BNR), in a doua luna a verii, turiștii romani au cheltuit cei mai mulți bani in Grecia, Turcia si…

- Opt din zece angajați romani iau in calcul sa munceasca și dupa ieșirea la pensie. De asemenea, cei mai mulți dintre angajați iau in calcul sa iși schimbe locul de munca, pentru a avea venituri mai mari. Peste șase din zece angajați romani spun ca nu au in prezent un plan pentru suplimentarea veniturilor…

- Banca Nationala a Romaniei ne spune ceva, premierul Florin Citu intelege altceva. Desi BNR a aratat ca situatia nu este una deloc roz, inflatia va fi in jurul a 5,6 procente la sfarsitul anului, premierul Romaniei sustine ca populatia o duce cat se poate de bine, ca sunt tot mai multe salarii mari.…

- Sporul natural s-a mentinut negativ (-6.460) in luna iunie 2021, numarul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), arata Agerpres. In luna iunie 2021 s-a inregistrat nasterea a 14.877…

- Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar…

- Un val „dureros” de canicula a pus stapanire pe Europa. Inclusiv pe Romania, inclusiv pe Grecia. Tocmai de aceea, MAE a transmis o atentionare de calatorie in Grecia unde a fost emis un Cod rosu de canicula cu temperaturi ce pot depasi 42 de grade si mai multe avertizari de incendii, nivel de alerta…

- Romanii au mai mulți bani in buzunar, in fiecare luna, de la inceputul anului. Este anunțul premierului Cițu care iși susține declarația in baza datelor oferite de Institutul Național de Statistica și de Banca Naționala a Romaniei.CIȚU SUSȚINE CA SALARIU MEDIU NET CREȘTE LUNAR„Salariul mediu net lunar…

- Romanii isi doresc un acces mai rapid si o calitate mai ridicata a serviciilor medicale, potrivit celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2021). Astfel, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, peste 70% dintre respondenti ar…