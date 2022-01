Peste 120 de oameni au fost salvați de salvamontiști în ultimele 24 de ore Salvamontistii din tara au avut 125 de interventii de urgenta in ultimele 24 de ore, cele mai multe inregistrandu-se in zona Brasovului. La Dispeceratul National Salvamont s-au primit 125 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 15 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, 11 pentru Salvamont Lupeni, 10 pentru Salvamont Alba si cate 9 pentru Salvamont Borsa, Gorj si Suceava. Au mai fost interventii ale salvatorilor montani din Sibiu (8), Caras Severin-Muntele Mic (7), Voineasa si Bihor (cate 6). Apeluri de urgenta au fost primite si pentru Salvamont… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

