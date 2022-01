Stiri pe aceeasi tema

In județul Cluj, in ultimele 24 de ore au fost raportate 125 de noi cazuri de COVID-19, aproape dublu fața de ziua precedenta. Incidența a reinceput sa creasca și a ajuns astazi la 0,81 cazuri la mia...

In județul Cluj, in ultimele 24 de ore au fost raportate 33 de noi cazuri de COVID-19, cu o treime mai puține fața de ziua precedenta. Incidența continua sa scada și a ajuns astazi la 1,44 cazuri la...

In județul Cluj, in ultimele 24 de ore au fost raportate 64 de noi cazuri de COVID-19, in scadere fața de ziua precedenta. Incidența continua sa scada și ea și a ajuns astazi la 1,71 cazuri la mia de...

In județul Cluj, in ultimele 24 de ore au fost raportate 92 de noi cazuri de COVID-19, cu 31 mai multe fața de ziua precedenta. Incidența continua sa scada insa și a ajuns astazi la 2,32 cazuri la...

In județul Cluj, in ultimele 24 de ore au fost raportate 61 de noi cazuri de COVID-19, in scadere fața de ziua precedenta. Incidența continua sa scada și a ajuns astazi la 2,46 cazuri la mia de...

- Incidența continua sa creasca in județul Cluj, iar sambata au fost raportate aproape 600 de cazuri noi de infectare.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 8,91;In ultimele 24 de ore, 594 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.019 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 ,. In intervalul 08.10.2021 10:00 ndash; 09.10.2021 10:00 au fost raportate de catre INSP 282 de deceseIn ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.019 cazuri noi de persoane…

In ultimele 24 de ore, 600 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 2.864 din care 612 diagnostic grupe de risc, 389 teste efectuate la cerere și 1.863...