- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica.Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor.

- Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2 in judet fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 25, 19 ani -29 ani - 3, 30 ani -39 ani - 33, 40 ani -49 ani - 19, 50 ani -59 ani - 39, 60 ani -69 ani - 30, 70 ani -79 ani -…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.855 de cazuri noi de COVID-19. Alți 73 de romani au murit din cauza infecției cu coronavirus, in timp ce la ATI sunt internați 828 de pacienți COVID. Pana astazi, 25 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate…

- "Saptamanile care urmeaza vor fi dure", a spus seful guvernului, anuntand extinderea interdictiei de circulatie care va fi valabila intre orele 21.00 si 6.00. In Franta au fost inregistrati mai mult de 34.000 de morti din cauza Covid-19. Peste 26.000 de noi cazuri au fost recenzate in 24 de…

- Europa a devenit noul focar COVID-19 al planetei, dupa ce a raportat mai multe cazuri decat SUA, Brazilia, India - deținatoarele de pana acum ale recordurilor negative. De asemenea, s-au inregistrat cele mai multe cazuri și la nivel global intr-o singura zi: aproape 340.000.

- In SUA sunt peste 7 milioane de persoane infectate cu COVID-19. India ocupa pozitia a doua si raporteaza peste 88.000 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. La nivel mondial, peste 31,2 milioane de persoane au fost confirmate pozitiv de la izbucnirea pandemiei.In Statele Unite ale Americii,…

- Mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate vineri in Spania, potrivit ultimului bilant publicat de Ministerul Sanatatii, cifra care constituie un record in aeasta tara de la inceputul pandemiei, potrivit AFP.Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala…

- Sase noi decese au fost de asemenea inregistrate. Cifrele de vineri arata o raspandire a coronavirusului accelerata in toate partile Angliei. Un studiu sugereaza ca noile cazuri se dubleaza in fiecare saptamana. De luni vor fi interzise adunarile publice cu scopuld e a reduce numarul…