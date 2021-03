Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.173 vaccinuri (280 Moderna); (1.164 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 93 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-a administrat un numar de 2.315 vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.777 de vaccinuri (280 Moderna); (1.262 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat un numar de 68 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 2.302 vaccinuri (370 Moderna); (1.205 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 36 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.501 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 2.368 de vaccinuri (442 Moderna); (1.128 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 50 de vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 744 vaccinuri, dintre care 582 – AstraZeneca: 162 – Pfizer; 0 – Moderna. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 74 vaccinuri; iar in cadrul etapei a II-a, 670 de vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.281 de vaccinuri (80 Moderna); (643 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 216 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare in Timiș s-au administrat 1.065 vaccinuri. Dintre acestea,…

- In ultimele 24 de ore, s-au administrat, in Timiș, 1.098 vaccinuri (80 Moderna) ; (598 AstraZeneca). In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 91 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.926 de vaccinuri (210 Moderna); (646 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 172 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…