- Incepand de pe 24 februarie, ziua in care a inceput razboiul din Ucraina și pana astazi, 3 marție, la ora 9:00, prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret au intrat in județul Suceava un numar de aproximativ 56.000 persoane din care aproximativ 37.000 cetațeni ucraineni. In aceasta perioada au intrat…

- In data de 01.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni (in crestere cu 5,6% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.449 cetateni ucraineni (crestere…

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- Refugiatii din Ucraina au continuat sa intre in Romania. Fie ca doar tranziteaza sau raman cateva zile pana isi clarifica situatia, toti ucrainenii care ajung la noi au parte de sprijin. Au plecat cu teama, dar si cu speranta ca vor fi mai in siguranta departe de casa. Autoritatile au ridicat tabere…

- Peste 10.000 de refugiați ucraineni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 3.660 au tranzitat țara, iar 6.696 au ramas, a anunțat, vineri, ministrul de Interne Lucian Bode. „Din Ucraina au intrat in tara 10.624 pe sensul de intrare, dintre care peste 4.000 inainte de izbucnirea conflictului.…

- Romania trebuie sa fie pregatita sa ofere asistența umanitara și sprijin viitorilor refugiați, in contextul conflictului din Ucraina, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Atacul asupra Ucrainei reprezinta un gest incalificabil și o dovada a faptului ca toate temerile comunitații internaționale…

- Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, susține ca e foarte probabil sa urmeze un razboi in Ucraina. El crede ca ambiția Rusiei de a-și reface dominația „imperiala” nu s-a oprit niciodata. „Din fericire Romania a facut ceva foarte bine in acești 30 de ani de la Revoluție: ca și-a asigurat cele…

