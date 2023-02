PESTE 111.000 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE EMISE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI Din data de 18 martie 2022 și pana in prezent au fost emise 111.283 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției temporare, 442 fiind acordate in ultimele 24 de ore. La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 41,6%. In ultimele 24 de ore, niciun cetațean ucrainean nu a depus cerere de azil, in țara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, aproximativ 4.400 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Inspector principal de poliție CRISTEA… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada minivacanței, polițiști de imigrari au emis 480 de permise pentru beneficiarii de protecție temporara, in cazul unor cetațeni ucraineni. De asemenea, polițiștii de imigrari, au inregistrat 153 de cereri de azil, cele mai multe au fost depuse de cetațenii din Bangladesh – 74, Nepal – 15 și…

- Ieri, polițiștii de imigrari, au inregistrat 40 de cereri de azil, cele mai multe au fost depuse de cetațenii din Bangladesh – 24. Tot in cursul zilei de ieri, polițiști de imigrari au emis 394 de permise pentru beneficiarii de protecție temporara, dintre acestea 388 au fost emise pentru cetațenii din…

- Polițiștii de imigrari din Mureș au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute acțiuni și controale, pe raza de competența, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul Romaniei. Doua persoane din Sri Lanka, respectiv Republica Moldova au fost…

- APROXIMATIV 12.500 DE CERERI PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE MUNCA AU FOST INREGISTRATE IN LUNA DECEMBRIE A ANULUI TRECUT DE POLIȚIȘTII DE IMIGRARI ȘI PESTE 8.000 DE PERMISE DE ȘEDERE AU FOST EMISE Ca urmare a aprobarii dreptului de ședere, polițiștii de imigrari au emis in luna decembrie a anului trecut,…

- Polițiștii de imigrari din Salaj au depistat ieri, in municipiul Zalau, un barbat din Republica Moldova care se afla in ședere ilegala. Pe numele acestuia a fost emisa decizie de returnare cu termen de plecare voluntara in 15 zile de pe teritoriul țarii noastre. La data de 19 decembrie a.c., polițiștii…

- Ca urmare a aprobarii dreptului de ședere, polițiștii de imigrari au emis in luna noiembrie a acestui an, la nivel național, 9.313 permise de ședere, dintre care 8.822 de permise de ședere temporara, 264 pentru strainii cu drept de ședere pe termen lung și 233 pentru strainii cu o forma de protecție.…

- Polițiștii de imigrari din Satu Mare, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat trei cetațeni bengalezi care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. Aceștia au fost sancționați contravențional, fiind emise decizii de returnare și instituita masura interzicerii intrarii…

- Politistii de imigrari din Gorj, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, pe raza de competența, o acțiune pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul țarii noastre.…