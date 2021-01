Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca 80.000 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID, iar dintre acestia 6.000 s-au imunizat deja. ‘Avem un numar de 80.000 de angajati din sistemul de invatamant, care, nu numai ca si-au declarat disponibilitatea…

- Pana acum s-au vaccinat aproximativ 267.000 de persoane, dintre care peste 2.600 cu rapel, adica au primit deja și a doua doza necesara pentru a se obține nivelul maxim de imunizare – a anunțat Comitetul Național pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. De la debutul campaniei, in 27 decembrie, s-au…

- O noua etapa de chestionare a angajatilor din invatamant cu privire la disponibilitatea de vaccinare anti-COVID-19 va fi initiata de astazi. Ministerul Edutatiei a precizat ca o mare parte din personal nu si-a exprimat optiunea, iar lipsa unui raspuns a fost asimilat celor negative. Procentul celor…

- ”In primul rand disponibilitatea de vaccinare este de 168.000 de persoane, angajați ai sistemului național de invațamant. Este un procent mai ridicat in sistemul universitar, de 59%. In procentul de disponibilitate la vaccinare au fost puși impreuna, 52%, aceia care au spus ca nu vor sa se vaccineze…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca Legea Educatiei permite delegari pe postul de director de unitate de invatamant pana la data organizarii concursului, dar nu mai tarziu de inceperea anului scolar, iar aceste delegari sunt facute de inspectorii scolari din judete, relateaza…

- La inceputul acestei saptamani, faceam cunoscute cititorilor ZIUA de Constanta intentiile ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, de a sta la masa consultarilor cu toti factorii implicati in bunul mers al actului educational, mai ales, acum in conditii de pandemie.Iata ca, dupa o serie de patru intalniri…

- Ministerul Educatiei va cunoaste, pana la 15 ianuarie, cati dintre cei 340.000 de angajati din sistemul national de invatamant vor sa se vaccineze, a precizat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. ‘Nu avem un rezultat cu privire la disponibilitatea personalului din invatamant de vaccinare. Sunt 340.000…

- Hotararea privind reluarea cursurilor fizice in unitațile de invațamant preuniversitar va fi luata in a doua parte a acestei luni și va ține cont de criterii precum evoluția situației epidemiologice dupa vacanța de iarna, modul in care se desfașoara campania de vaccinare, situația cu elevii care nu…