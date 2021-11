Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul de inmatriculari auto. Top 5 marci in preferințele romanilor In septembrie, inmatricularile auto au scazut cu peste 13% fața de luna similara a lui 2020, potrivit celor mai recente date ale APIA, pe baza Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. In prima luna…

- In luna septembrie au fost inmatriculate in Romania 10.733 autovehicule noi, cu 13,5% mai puține decat in luna similara a lui 2020, se arata intr-o statistica APIA, facuta pe baza datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, arata Mediafax. Dintre acestea, 8.942…

- Legislația privind inmatricularea și radierea vehiculelor ar putea suferi modificari majore, astfel incat cei interesați sa-și inmatriculeze mașina sa o poata face mai rapid și cu mai puține drumuri la autoritați. Una dintre masurile luate in calcul este trecerea activitaților de inmatriculare și radiere…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunta ca incepand de joi plata pentru placutele de inmatriculare ale masinilor poate fi facuta prin platforma ghiseul.ro.

- Potrivit raportului Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), bazat pe datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in luna august, la noi in țara, au fost inmatriculate 16.129 de mașini noi. O creștere de 44.56%, comparativ cu aceeași luna a anului…

- Potrivit raportului Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), bazat pe datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in luna august, la noi in țara, au fost inmatriculate 16.129 de mașini noi. O creștere de 44.56%, comparativ cu aceeași luna a anului…

- Daca te-ai hotarat sa-ți cumperi o mașina deja inmatriculata in Romania ori ți-ai achiziționat una dintr-o alta țara și dorești sa o inmatriculezi, odata cu depunerea actelor necesare, trebuie sa te hotaraști și asupra numarului de inmatriculare. Cuprins: Cum verifici daca numarul ales este disponibil?…

- Peste 17.500 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in luna iulie a acestui an, in crestere cu 20,3% fata de aceeasi perioada din 2020, informeaza Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…