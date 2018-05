Marș de recunoaștere de la Brăila la Baziaș – Luni, navele acostează în Portul Turnu Măgurele

Marș de recunoaștere de la Brăila la Baziaș – Luni, navele acostează în Portul Turnu Măgurele in Eveniment / on 04/05/2018 at 13:51 / Două nave militare ale Divizionului 67 Nave Purtătoare de… [citeste mai departe]