- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca numarul elevilor ucraineni audienti in scolile din Romania, pe curriculum romanesc, va fi de 1.140 la inceputul saptamanii viitoare, dintr-un total de aproape 34.000 de minori ajunsi in tara noastra in urma conflictului armat din Ucraina.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca universitatile romanesti pot primi cadre didactice refugiate din Ucraina, iar acestea pot primi burse cuprinse intre 330 de euro si 590 de euro. Ministrul a precizat ca universitatile romanesti pot primi cadrele didactice refugiate din Ucraina…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, daca se pastreaza trendul ascendent de cazuri si de spitalizari din cauza infectarii cu COVID-19, judetul Cluj va trece in online peste o saptamana. El a precizat ca 27.000 de copii sunt infectati, cei mai multi fiind depistati la testele pe baza de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca este ingrijoratoare situatia abandonului scolar in Romania, iar cifrele erau grave inainte de pandemie. In 2020, unul din patru copii din mediul rural renunta la scoala inainte de a termina gimnaziul. ”Pandemia a amplificat aceste…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, luni, ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie, se vor intoarce in online. “Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei…