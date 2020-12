Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. Incepand cu data de 10.11.2020 la nivelul județului Alba se desfașoara,Campania Naționala pentru verificarea modului…

- In total au fost efectuate 133 misiuni si 36 activitati de prevenire, in cadrul acestora cetatenii fiind informati cu privire la masurile dispuse pentru evitarea si combaterea raspandirii virusului Sars Cov2. Pe timpul activitatilor desfasurate au fost aplicate un numar de 190 sanctiuni contraventionale,…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- Casa de Asigurari de Sanatate anunța ca iși inchide ușile maine, dupa ce s-a descoperit un focar de Covid-19 in instituție. Aceasta iși va redeschide porțile abia lunea viitoare, dupa ample operațiuni de dezinfecție. Șefa Casei de Asigurari de Sanatate, Doina Sigmirean Pop a anunțat ca instituția iși…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 7.733 de cazuri noi de COVID-19, un record al infecțiilor cu coronavirus de la inceputul pandemiei. Alți 120 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu virusul Sars-Cov-2, in timp ce la ATI sunt internați 976 de pacienți COVID, cel mai mare numar de pacienți…

- Doi politisti de la Inspectoratul Judetean de Politie Suceava au fost amendati de colegii lor pentru ca nu purtau masca de protectie in timpul unei misiuni, asa cum cere legislatia. Anterior, oamenii legii au sanctionat un cameraman de la un post de televiziune pentru ca nu purta corespunzator masca…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, surprinși la o masa intr-un restaurant din județul Buzau , alaturi de alte persoane, au fost amendați pentru incalcarea prevederilor privind distanțarea sociala. In total au fost sancționate 11 contravenții, amenzile ridicandu-se la 21.000 de lei. Anunțul…

- 76 de argeșeni, sancționați pentru ca nu purtau maști de protecție. Alte 373 de persoane au fost legitimate. In ultimele 24 de ore, peste 150 de efective de poliție și poliție locala au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate,…