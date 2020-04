Peste 1.100 de angajati ai Tarom vor intra in somaj tehnic, din 27 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre salariații companiei Electric Plus din Bacau, proprietara cunoscutului brand de uși și ferestre Barrier, sunt in șomaj tehnic din aceasta luna, situație impusa de noile condiții ale starii de situație de urgența aparute odata cu pandemia de Covid-19. Adrian Garmacea, proprietarul…

- Ziarul Unirea Aproape un sfert dintre salariații romani și-au pierdut locul de munca sau au fost trimiși in șomaj tehnic: Ce ii ingrijoreaza pe angajați Unul din zece angajați care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca și-au pierdut locul de munca și aproximativ…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunta ca, incepand de marti, va fi disponibil un nou numar pentru The post ANOFM are un numar nou de telefon pentru informarea cetatenilor privind somajul tehnic appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Deocamdata, 28 dintre angajatii Transurb SA au intrat in somaj tehnic. Compania se lupta cu o criza acuta de lichiditati ca urmare a scaderii abrupte a veniturilor. Numarul celor care s-au oferit sa plece in somaj tehnic este mai mare, deoarece oamenii cred ca au astfel ocazia sa se protejeze mai bine…

- La Aeroportul International Sibiu Tinand cont de situatia actuala a traficului aerian pe Aeroportul International Sibiu, determinata de raspandirea COVID-19, respectiv scaderea numarului de pasageri in ultima saptamana cu 57,17%, precum si de faptul ca acest declin se va accentua ca urmare a scaderii…

- Conditii de intrare in somaj tehnic si de plata a indemnizatiilor din bugetul asigurarilor pentru somaj. Care sunt angajatii care vor beneficia de aceasta reglementare Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului,…

- Pandemia de coronavirus are efecte dintre cele mai grave in sectorul economic. Dupa uzinele „Ford”, de la Craiova, și „Dacia”, de la Mioveni, și fabrica de anvelope „Pirelli”, de la Slatina, a decis sa-și trimita angajații in șomaj tehnic.Astfel, 4.000 de oameni vor inceta lucrul de maine pentru o perioada…

- 32 de angajatori gorjeni au luat pana la aceasta data hotararea de a-si trimite salariatii in somaj tehnic. Decizia lor a fost adusa la cunostinta Inspectoratului Teritorial de Munca printr-o declaratie pe propria raspundere, ca se incadreaza in prev...