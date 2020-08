Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai institutiilor de control au aplicat amenzi de peste 124.000 de lei in urma unor actiuni desfasurate, duminica noaptea, pe litoral pentru verificarea aplicarii normelor legale si masurilor de protectie sanitara privind prevenirea…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 2.388 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 506.460 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de Comunicare…

- In perioada 10-16 iulie 2020, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sanatate Publica Dambovița au derulat, in echipe mixte cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al județului Dambovița și in cadrul controalelor planificate, acțiuni de verificare a respectarii masurilor specifice diverselor…

- Polițiștii clujeni anunța ca sunt desfașurate in continuare acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din intreg județul.Astfel, la data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…

- Autoritațile continua sa verifice daca pe raza județului Timiș sunt respectate regulile de prevenire a raspandirii Covid-19. Au acționat și marți la nivelul intregului județ și au verificat peste 140 de societați comerciale.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei pentru nerespectarea masurilor sanitare, in perioada 3 - 10 iulie. Au fost verificați 30.038 de agenți economici și...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca s-au aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei in urma unor verificari efectuate in perioada 3 - 10 iulie privind respectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAI, transmis, sambata, AGERPRES, angajatii…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de marți, peste 900 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…