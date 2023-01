Peste 1.100 cetățeni ucraineni au pătruns în Maramureș. Află mai mult In data de 9 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.596 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.596 persoane, 1.179 sunt cetațeni ucraineni. In data de 9 ianuarie 2023, in același interval orar, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației nu s-au inregistrat solicitari de azil. Pompierii maramureșeni au transportat cu autospecialele din dotare, insoțite de jandarmi, 27 persoane de la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 4 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 2.268 persoane, cu 317 autoturisme. Din cele 2.268 persoane, 1.821 sunt cetațeni ucraineni. In data de 3 ianuarie 2023, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 14 decembrie a.c., in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.300 persoane, cu 217 autoturisme. Din cele 1.300 persoane, 955 sunt cetațeni ucraineni. In data de 14 decembrie in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 27 noiembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 952 persoane, cu 200 autoturisme. Din cele 952 persoane, 644 sunt cetațeni ucraineni. In data de 27 noiembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 2 noiembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.630 persoane, cu 430 autoturisme. Din cele 1.630 persoane, 1.109 sunt cetațeni ucraineni. In data de 2 noiembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 30 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.247 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.247 persoane, 809 sunt cetațeni ucraineni. In data de 30 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 29 octombrie a.c., in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.520 persoane, cu 287 autoturisme. Din cele 1.520 persoane, 1.001 sunt cetațeni ucraineni. In data de 29 octombrie in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 12 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.401 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.401 persoane, 1.056 sunt cetațeni ucraineni. In data de 12 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 11 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.297 persoane, cu 185 autoturisme. Din cele 1.297 persoane, 961 sunt cetațeni ucraineni. In data de 11 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…