Astazi, 10 august 2021, se semneaza contractul pentru execuția și intreținerea marcaje rutiere in municipiul Ploiești. Caștigatorul licitației organizata de municipalitate este compania M.I.R.A. International, iar contractul este in valoare de 1.131.150,00 lei fara TVA, avand termen de valabilitate pana la 31.12.2021. ”Menționez faptul ca, ieri, in cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Ploiești, a […]