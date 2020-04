Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu cel putin 160.685 de morti in lume de la aparitia noului coronavirus in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de France Presse pornind de la surse oficiale pina duminica, scrie Agerpres. Peste 2.334.130 de cazuri de infectare au fost diagnosticate oficial…

- La nivelul județului Suceava s-au inregistrat 94 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Numarul sucevenilor bolnavi a ajuns la 1.322 in condițiile in care ieri era de 1228. Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 33 de bolnavi de COVID-19 in Alba. 18 persoane nou depistate cu coronavirus in județ 33 cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Alba: 18 persoane au fost nou depistate cu coronavirus in județ. Primii doi pacienți au fost declarați vindecați. La nivelul județului Alba, in prezent…

- Cifre ingrijoratoare din Italia. Situația se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 5.476 de morti in Italia, cu 651 de decese in plus fata de sambata dar in scadere usoara comparativ cu intervalul anterior, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum…

- Aproximativ 2 801 de noi cazuri au fist inregistrate in ultimele 24 de ore de catre institut, insarcinat cu supravegherea epidemiologica. Regiunea Renania de Nord-Westfalia este cea mai afectata - cu 3.033 de cazuri.

- Autoritațile au confirmat prezența a doua noi cazuri confirmate de coronavirus. Unul dintre ele este cel al unei femei din Timișoara, de 38 de ani, care a calatorit in zona Bergamo in 17 februarie. The post Doua noi cazuri de coronavirus. Unul dintre bolnavi este din Timișoara appeared first on Renasterea…

- Cel puțin 564 de persoane au murit la nivel global ca urmare a infecției cu noul coronavirus, dupa ce au fost inregistrate 70 de noi decese in provincia Hubei, au informat miercuri autoritațile.