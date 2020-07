Stiri pe aceeasi tema

- Traficul prin vamile din Romania ramane unul extrem de ridicat. Cifrele din ultimele ore arata o creștere exponențiala. Peste 100.000 persoane au trecut frontierele țarii in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Au intrat in Romania mai mult de 50.000 de persoane și au ieșit aproape 50.000,…

- Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control aproximativ 107.200 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 41.000 mijloace de transport, dintre care 12.300 automarfare, in ultimele 24 de ore, anunța, duminica, Poliția de Frontiera. „Pe sensul de intrare…

- Aproximativ 47.200 persoane cu 19.200 mijloace de transport au intrat, vineri, in țara. Cira 1.800 de oameni au fost trimiși in carantina sau in izolare, de specialiștii DSP, anunța, sambata, Poliția de Frontiera. Vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile…

- In bilanțul oficial al Grupului de Comunicare Strategica, de astazi, 18 mai, au fost raportate 30.140 de persoane aflate fie in izolare instituționalizata, fie in izolare la domiciliu. Practic, cu 1.248 de persoane in izolare mai mult fața de raportarea GCS, de ieri, 17 mai.Cifrele OFICIALE…

- In total, 31.743 de persoane au tranzitat frontiera, dintre care 16.164 au intrat in țara, restul de 15.579 fiind persoane care au ieșit din Romania. Fluxul de la frontiera cu Ungaria, in 16 mai, a fost de 21.142 de persoane, dintre care 10.909 au intrat in țara și 10.233 au ieșit din Romania.

- CHIȘINAU, 4 mai - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de o saptamana au traversat hotarele țarii noastre 17 401 de persoane. Comparativ cu numarul total de persoane, inregistrat in ultima saptamana a lunii aprilie, este in creștere cu 18%. La fel, au fost inregistrate și 9 876 de mașini…

- Circa 23.300 de persoane au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, transmite Poliția de Frontiera „In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 23.200 persoane, cetațeni...

- Politia de Frontiera anuntat, marți, ca in ultimele 24 de ore, au intrat in tara 9.200 de persoane cu 6.800 de mijloace de transport, in scadere fata de ziua precedenta cand au intrat in Romania 12.300 de persoane.