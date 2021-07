Peste 100.000 de turisti, in acest weekend pe litoralul romanesc, gradul mediu de ocupare in structuri clasificate fiind estimat sa ajunga la aproximativ 75%, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). „In acest weekend sunt asteptati pe litoralul romanesc peste 100.000 de turisti. Chiar daca ploile din luna iunie au indepartat turistii de litoralul romanesc, programul ‘Litoralul pentru Toti’ a avut un succes deosebit si a reprezentat un test pentru operatorii de pe litoral, greu incercati de restrictiile impuse in anul 2020 in contextul aparitiei virusului…