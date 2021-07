Peste 100.000 de turiști sunt așteptați in acest weekend pe litoralul romanesc, unde gradul mediu de ocupare in structuri clasificate este estimat sa ajunga la circa 75%, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), citat de Agerpres . ”Chiar daca ploile din luna iunie au indepartat turiștii de litoralul romanesc, prgramul «Litoralul pentru toți» a avut un succes deosebit si a reprezentat un test pentru operatorii de pe litoral, greu incercati de restrictiile impuse in anul 2020 in contextul aparitiei virusului Sars-Cov-2”, se arata in comunicat. Cum variaza…