Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de militari rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a estimat miercuri seful de stat major al SUA, generalul Mark Milley, adaugand ca pierderile sunt probabil similare de partea ucraineana, relateaza France Presse. „Sunt peste 100.000 de soldati rusi ucisi si raniti”,…

- Peste 100.000 de militari rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, evalueaza seful de stat major al Statelor Unite, generalul Mark Milley, estimand ca pierderile ucrainenilor sunt probabil similare. Comandantul armatei americane spune ca razboiul din Ucraina nu poate fi caștigat…

- La Kiev si in regiunea adiacenta sunt prevazute intreruperi de electricitate „fara precedent”, din cauza pagubelor importante provocate sistemului energetic din Ucraina de recentele bombardamente și atacuri ale fortelor ruse, a anuntat vineri operatorul privat ucrainean DTEK, conform agenției France…

- Fortele ucrainene au lichidat 480 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi de la inceputul razboiului a ajuns la 68.900 - potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la inceputul invaziei ruse la scara…

- "La naiba. Chiar daca Starlink pierde in continuare bani si alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finantam guvernul ucrainean pe gratis", a scris pe Twitter cel mai bogat om din lume.Reuters precizeaza ca nu este clar deocamdata daca oferta lui Musk este sincera…

- Pentagonul a anuntat miercuri un nou ajutor militar suplimentar de 1,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, sub forma de comenzi de armament din partea industriei de aparare a SUA, relateaza AFP. Acest nou ajutor, destinat sa intareasca apararea tarii pe termen mediu si lung, include in special 18 sisteme…

- In cursul zilei de ieri, Ucraina și-a anunțat inceperea contraofensivei pe frontul de sud al Ucrainei, astfel ca, potrivit jurnaliștilor ucraineni, forțele armate au lansat deja mai multe acțiuni de lupta in regiunea Herson. In cursul nopții de luni spre marți, Volodimir Zelenski a transmis un avertisment…

- 22 de oameni au murit și 50 au fost raniți dupa ce bombele rusești au cazut intr-un mic oraș din estul Ucrainei. Au fost lovite gara și zona din jurul acesteia. Un tren a luat foc, mai multe case au fost distruse. Intr-una dintre acestea se afla un baiat de 11 ani, pe care tatal l-a gasit fara suflare.…