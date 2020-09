Peste 100.000 de români au fost confirmaţi cu COVID-19! • Prahova a revenit pe lista judetelor cu cele mai multe noi cazuri Romania a depașit oficial borna de 100.000 de cazuri de coronavirus depistate de la debutul pandemiei. 1.391 cazuri noi au fost raportate in ultimele 24 de ore, bilanțul total al infectarilor ajungand la 101.075. In ultima zi s-au inregistrat 35 decese, iar la Terapie Intensiva numarul pacienților a ajuns la 478, potrivit Hotnews. Cele mai multe noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in București, Suceava, Prahova și Iași . Astfel, pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 101.075 de cazuri de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

