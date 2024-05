Stiri pe aceeasi tema

- Economie APIA / Campania de primire a Cererilor de plata se incheie la 7 iunie mai 10, 2024 10:11 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), reamintește ca termenul limita de depunere a Cererilor de Plata, in cadrul Campaniei 2024,…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Regiei Nationale a Padurilor (RNP)- Romsilva, pana in prezent, in campania din aceasta primavara, au fost plantati 15,4 milioane puieți forestieri, realizandu-se lucrari de impaduriri pe 2.543 de hectare. Totodata, s-au realizat regenerari naturale pe o suprafata…

- Sambata, 6 aprilie, a avut loc la Raciu acțiunea „Impadurim Impreuna", un proiect anual, aflat la a patra ediție, campania fiind organizata de Asociația Mureș Runners, alaturi de Romsilva – Ocolul Silvic Luduș și Primaria Comunei Raciu. Pentru cateva ore, 250 de participanți au dat o mana de ajutor…

- Campania „Moto Iepurașul” a ajuns anul acesta la cea de-a VIII-a editie și așa cum ne-au obișnuit, motociclistii cugireni vor aduce bucurie de Paști in casele mai multor persoane defavorizate din Cugir, Vinerea și Saliștea. „Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, amintindu-ne…

- O padure va crește in satul Pruniș, comuna Ciurila datorita Distribuție Energie Electrica Romania. Zeci de voluntari au plantat peste 6.500 de arbori. „In perioada 21-26 martie vom planta circa 6500 de puieți, echivalentul numarului de angajați DEER, in localitatea Pruniș, județul Cluj. Prin aceasta…

- An de an, cu responsabilitate și angajament, jandarmii mureșeni sprijiniți de reprezentanții Direcției Silvice Mureș planteaza arbori. "Astazi am plantat aproximativ 1.000 de puieți de stejar și larice in comuna Breaza, județul Mureș. Ne dedicam protejarii naturii și incurajam implicarea comunitații.…

- In fiecare an, luna martie marcheaza debutul uneia dintre cele mai importante activitați ale silvicultorilor - cea de regenerare a suprafețelor forestiere, atat prin lucrari de plantare, completare, cat și prin numeroase alte operațiuni care ajuta padurea sa se refaca rapid și sanatos.Tocmai de ...

- Parteneriatul "Cumpana Verde" ce are ca scop educatia pentru mediu si realizarea unei paduri in curtea scolii, incheiat intre Asociatia ldquo;Padurea Copiilor", Primaria comunei Cumpana si Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpana, a debutat in aceasta saptamana, cu ocazia Saptamanii Verzi 4 8…