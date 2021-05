Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Toate persoanele care se intorc din aceste tari trebuie sa intre in carantina. Sunt exceptate de la masura carantinei aplicabila persoanelor care sosesc în Romania din tarile/zonele de risc epidemiologic…

- Franta, Bulgaria si Republica Moldova se numara printre statele pentru care se impune carantina persoanelor care sosesc in Romania.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 2 aprilie, Hotararea numarul 21.Prin aceasta Hotarare a fost aprobata noua lista cu tarile…

- Vipera cu corn, un pericol pentru iubitorii de drumetii Foto: wikipedia.org. Autoritațile sanitare atrag atenția iubitorilor de drumeții asupra pericolului pe care îl reprezinta vipera cu corn. Este cea mai periculoasa reptila din România și se întâlneste pe multe…

- Romanii din localitațile in care rata de infectare depașește 3 ar putea avea interzis la deplasarea in afara acestora, cu cateva excepții, potrivit unei propuneri de hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) care s-a intalnit joi dupa amiaza pentru a decide noile restricții.…

- Barbatul de 47 de ani, din județul Gorj, care a murit pe 1 martie, la doua zile dupa ce a fost vaccinat impotriva coronavirusului, a primit ser din lotul ABV2856, retras de la vaccinare, dupa reacțiile adverse trombotice in Italia. Directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Narcis Stoian,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) privind prelungirea stari de alerta pe teritoriul Romaniei. Aceasta intra in vigoare in 14 martie. Noua hotarare de Guvern privind prelungirea starii de alerta intra in vigoare in 14 martie,…

- Social Consiliul Local Alexandria decide care sunt situațiile pentru care se pot acorda ajutoare de urgența, familiilor și persoanelor singure din municipiu februarie 23, 2021 11:48 Consilierii locali alexandreni vor dezbate și vota, in ședința de miercuri, 24 ianuarie, proiectul de hotarare ce privește…