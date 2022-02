Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de pești morți au fost aruncați in mare in largul coastelor orașului La Rochelle, in Franța, de una dintre cele mai mari nave de pescuit din lume. In timp ce echipajul evoca un „incident”, ONG-ul Sea Shepherd denunța un „jaf” și spera sa trezeasca conștiința cetațenilor astfel incat sa…

- Imagini impresionante au fost filmate in Oceanul Atlantic, in apropierea coastelor Franței, de o organizație ecologista, potrivit BBC. „Va uitați la 100.000 de pești morți”, spun activiștii de mediu din organizația Sea Shepherd.

- "Este in curs de desfasurare o ancheta cu privire la cauzele" accidentului, a declarat Rensso Elwis Mercado, director de transport in Cochabamba, potrivit agerpres.ro .Autoritatile nu au precizat cati pasageri se aflau la bordul vehiculului care a cazut 400 de metri in gol. Autocarul facea legatura…

- Conform sursei, cercetarile privind aceasta explozie din data de 30 decembrie de la Jeddah, in care a fost ranit grav soferul masinii, sunt incredintate Directiei Securitatii Interne (DGSI), a precizat procuratura intr-un comunicat.Conform L'Equipe, un dispozitiv exploziv, care ar fi putut fi o bomba…

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare pentru “tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista“, dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022, care are loc in Arabia Saudita, scrie…

- Conform sursei, cercetarile privind aceasta explozie din data de 30 decembrie de la Jeddah, in care a fost ranit grav soferul masinii, sunt incredintate Directiei Securitatii Interne (DGSI), a precizat procuratura intr-un comunicat.Conform L'Equipe, un dispozitiv exploziv, care ar fi putut fi o bomba…

- Autoritațile au confirmat ca toate victimele erau pasageri ai autobuzului, printre care soferul.Mexico Bus Crash: A horrific road accident in Mexico, speeding bus rammed into the house, 19 people died https://t.co/Rh1Oe1aMpI — News NCR (@NewsNCR2) November 27, 2021 Martorii la teribilul accident povestesc…

- Autoritatile franceze au retinut, marti, trei persoane suspectate de complicitate cu autorul agresiunii care a vizat un echipaj de politie in orasul Cannes, informeaza cotidianul Le Parisien. "Este vorba de apropiati ai agresorului. Incercam sa intelegem motivatia autorului", a declarat un…