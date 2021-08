Peste 100.000 de persoane evacuate din Afganistan de la 14 august (Casa Albă) Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din Afganistan de la 14 august, preziua revenirii talibanilor la putere, a anuntat joi un responsabil al Casei Albe, relateaza AFP. "De la 14 august, SUA au evacuat si au ajutat la evacuarea a circa 100.100 de persoane", a precizat el. Tot joi, secretarul de presa al Casei Albe Jen Psaki a spus ca nu va fi posibil sa fie scosi din tara toti afganii care vor sa plece inainte de termenul-limita pentru retragerea armatei SUA, de 31 august. In acelasi timp, ea a afirmat ca nu exista data-limita pentru orice angajament de a evacua orice cetatean american care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state au anunțat ca iși vor incheia operațiunile de evacuare din Afganistan inainte de termenul limita, 31 august. Dupa data de 15 august au fost evacuate 95.700 de persoane din Afganistan de...

- Pentagonul a anuntat marti ca, incepand cu luna iulie, Statele Unite au evacuat din Afganistan 63.900 de cetateni americani, personal SUA si NATO si civili afgani. Potrivit generalului William “Hank” Taylor, aceste persoane „sunt acum mai in siguranta si in drumul lor spre o viata mai buna”,…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Din Kabul au fost evacuate peste 18.000 de persoane dupa preluarea puterii de catre talibani iar eforturile de scoatere din țara a personalului care a lucrat in aceasta țara vor fi accelerate, anunța un...

- Armata americana a evacuat aproximativ 7.000 de persoane din Afganistan din 14 august pana acum, a anuntat, joi, un inalt responsabil al Pentagonului, potrivit AFP. “De la inceputul operatiunilor de evacuare, la 14 august, am transportat cu avionul aproximativ 7.000 de persoane evacuate”,…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- ​Fostul presedinte american, Donald Trump, a estimat duminica ca succesorul sau la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui sa demisioneze ca urmare a victoriei talibanilor în Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP citata de Agerpres."Este…