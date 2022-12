Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a distribuit Centrului Regional de Depozitare Timișoara o prima tranșa de vaccin Comirnaty Omicron BA 4-5 produs de compania Pfizer BioNTech, care consta in 100.800 doze. Vaccinul se poate solicita la medicul de familie incepand cu data de 5 decembrie 2022, Direcția de Sanatate…

- Ministerul Sanatatii a distribuit Centrului Regional de Depozitare Timișoara o prima tranșa de vaccin Comirnaty Omicron BA 4-5 produs de compania Pfizer BioNTech, care consta in 100.800 doze. Vaccinul se poate solicita la medicul de familie incepand cu data de 5 decembrie 2022, Direcția de Sanatate…

- Ministerul Sanatații a distribuit Centrului Regional de Depozitare Timișoara o tranșa de vaccinuri anti-Covid produse de Pfizer, destinate strict rapelului. Vaccinul poate fi solicitat la cabinetul medicului de familie.

- Sunt 18.000 de nemțeni care s-au vaccinat deja antigripal in primele doua saptamani din luna octombrie. Cei mai mulți s-au prezentat la medicii de familie și au primit doza in cursul saptamanii trecute, dupa ce inițial au fost vaccinate 2.983 de persoane. Datele se refera la vaccinul distribuit gratuit…

- O pictura murala de mari dimensiuni, realizata voluntar de artistul plastic Lavinia Falcan, va fi inaugurata miercuri la Centrul de cardiologie de la Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”. Peretele de beton de langa cladirea centrului este decorat cu o pictura murala de peste 80 de metri patrati,…

- Cercetarile in acest dosar au fost incepute in urma autosesizarii ofiterilor Serviciului Anticoruptie Dolj, iar potrivit anchetatorilor in doar cateva luni medicul doljean care elibera adeverintele false pentru vaccinarea impotriva Covid-19 a primit mita de peste 900 de ori, scrie Gazeta de Sud. Pentru…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș recepționeaza prima tranșa de vaccin antigripal de tip tetravalent, in cantitate de 17.893 doze repartizate de catre Ministerul Sanatații in cadrul campaniei anuale de vaccinare antigripala. Aceasta urmeaza sa fie distribuita, in zilele urmatoare, personalului medical…

- Un numar de 2.060 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 167 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat Ministerul Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de COVID sunt in Bucuresti si in judetele Cluj si Timis. Cea mai mare incidenta se mentine…