- Bucuresti, 02 decembrie 2021 – Intr-o perioada sociala dificila, marcata de criza sanitara și de restricții, peste 75.800 de copii sunt in grija rudelor sau a unui parinte, in țara, in urma migrației economice a parinților, arata statisticile oficiale1, care includ doar copiii aflati in evidenta serviciilor…

- 800 de copii au cel puțin un parinte la munca in strainatate. Pe primul loc este județul Suceava: in iunie 2021, 7.216 copii din Suceava aveau unul sau ambii parinți plecați la munca in strainatate. Aproape 700 de copii cu parintii plecati la munca in strainatate din cinci judete – Suceava, Iași, Vaslui,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, susține ca așa-numitul certificat verde practic „nu mai exista” in Romania din cauza faptului ca persoanele testate pentru SARS-CoV-2 nu au aceleași drepturi de acces precum cele care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Ea spune ca eliminarea posibilitații de testare…

