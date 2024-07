Stiri pe aceeasi tema

- Cum, ați luat legatura cu SRI și nu știți al cui este?Eu nu incerc sa apar pe cineva, eu spun ca nu trebuie sa se extinda prea mult. Totuși, este normal ca acolo unde am facut greșeli, trebuie sa repar. Este o decizie fara motivare pe judecata. Va e teama de SRI?Nu imi e teama. Decizia este separata…

- Digitalizarea a devenit o prioritate in piața imobiliara. Tranziția de la vanzarile tradiționale la cele digitale este acum inevitabila in acest sector. Iata care sunt beneficiile pe care tehnologia le aduce in domeniul imobiliar: Fotografii de calitate – Prima impresie conteaza Intr-o piața competitiva,…

- Biblioteca Metropolitana București (BMB) prin Directia Cultura, Invatamant, Turism a Primariei Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, va invita luni, 20 mai 2024, ora 18:00, la vernisajul expoziției „Urma – vibr

- Conducerea Primariei Chișinau a vizitat cele doua expoziții lansate la Complexul Memorial „Eternitate” Expoziția „Istoria prin prisma evenimentelor și personalitaților”, ce ofera o incursiune in momentele-cheie ale istoriei, ilustrind rolul crucial al dialogului și al cooperarii in menținerea pacii…

- Dupa expoziția „Leonardo da Vinci – The Machines. Invențiile unui geniu al Renașterii” gazduita de muzeul aradean in toamna anului trecut, o noua expoziție internaționala, organizata sub patronajul Ambasadei Italiei in Romania, a Consulatului Onorific al Republicii Italiene la Arad, a Institutului Italian…

- Aradul gazduiește spectaculoasa expoziție internaționala „Imperiul Roman. Tehnologia invingatorilor”. Exponatele reprezinta mașinarii inovatoare folosite in lupta de romani in perioada de maxima glorie a imperiului.

- Complexul Muzeal Arad, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, in colaborare cu Muzeului Leonardo da Vinci Florența (Italia), deschide pentru public expoziția internaționala „Imperiul Roman. Tehnologia... The post Complexul Muzeal Arad aduce la Arad expoziția „Imperiul Roman. Tehnologia invingatorilor”…

- Semnalam apariția numarului 519/16 aprilie 2024, al cunoscutei Reviste de cultura Tribuna cu o remarcabila tradiție istorica de 140 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania care are distribuție naționala și internaționala.