- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a sarit joi de pragul de 7% si a ajuns la 7,05% de la 6,99%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat marti la 6,60%, fata de 6,55% cat a fost cotat la inceputul saptamanii, potrivit Ziarului Financiar, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- In perioada 01 iulie 01 august 2022, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa cu un modul national specializat de stins incendii de padure la un program pilot de pre pozitionare, organizat de…

- Pe durata unui contract de credit, romanii au greutați inclusiv din cauza modificarilor dobanzii, motiv pentru care se impun masuri de plafonare a dobanzilor anuale efective (DAE), a transmis șeful ANPC, Paul Anghel.„In contextul in care, pe parcursul derularii unui contract de credit garantat cu un…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut astazi la 5,71% pe an, de la 5,62% pe an in ziua anterioara, potrivit datelor BNR.

- Romanii cu credite la banci sunt tot mai ingrijorați cand afla informațiile cu privire la valorile indicelui ROBOR. Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni, cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a facut un salt semnificativ, fața de ziua precedenta.…

- Cum pot cere romanii cu credite in lei, legate de ROBOR, scaderea ratei la imprumuturi. Ce pot solicita bancilor Romanii cu credite in lei, legate de ROBOR, pot cere bancilor trecerea la IRCC și astfel pot beneficia de scaderea ratei la imprumuturi. Este vorba despre contractele de credite de consum…

- Indicele ROBOR la 12 luni trecea, marțea trecuta, in premiera, dupa noua ani, peste pragul psihologic de 5%. A urmat creșterea indicelui la șase luni peste valoarea amintita, pentru ca prima ședința din mai sa aduca depașirea de catre cel mai utilizat indice ROBOR, cel la trei luni, a pragului de 5%.…