- Numarul total al persoanelor vaccinate anti-Covid pana joi a depasit, in Romania,10.000, potrivit raportarilor Centrului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV).

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din cadrul Guvernului, a transmis luni o informare privind prima tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 livrata Romaniei in data de 25 decembrie: In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima tranșa…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, nicio persoana imunizata neprezentand efecte adverse, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate,…

- Coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, a spus, duminica seara, ca intarzierea urmatoarei tranșe de vaccin a fost cauzata de o problema de organizare și soft a companiei Pfizer. Pfizer a anunțat Romania ca…

- In data de 30 decembrie vor sosi noi doze de vaccin anti Covid la Constanta Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului. Astfel ca, la acest moment stim ca vor sosi noi vaccinuri anti COVID 19 in Romania, dupa cum urmeaza:…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…

- Romania se pregatește sa demareze campania de vaccinare anti-COVID, iar Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea a transmis o lista cu raspunsuri la cele mai des intalnite intrebari legate de vac