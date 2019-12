Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de persoane care locuiesc in centrul istoric al orasului Torino au fost evacuate, duminica, dupa descoperirea unei bombe din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP, anunța news.ro.Altor 50.000 de persoane li s-a cerut fie sa plece…

- Peste 10.000 de persoane care locuiesc in centrul istoric al orasului Torino au fost evacuate temporar duminica pentru dezamorsarea unei bombe engleze, ramasa neexplodata din timpul celui De-al Doilea Razboi...

- Peste 10.000 de persoane care locuiesc in centrul istoric al orasului Torino au fost evacuate duminica pentru dezamorsarea unei bombe engleze, ramasa neexplodata din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, relateaza Agerpres.

- Cel putin 10.000 de persoane, inclusiv romani, au fost evacuate din centrul orasului Torino, Italia, duminica, dupa ce autoritatile locale au descoperite o bomba neexplodata de 500 de kilograme, din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza observator.tv. Bomba a fost lansata in perioada razboiului de armata…

- Peste 10.000 de persoane care locuiesc in centrul istoric al orasului Torino au fost evacuate temporar duminica pentru dezamorsarea unei bombe engleze, ramasa neexplodata din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citata de AGERPRES. ''In zona rosie'',…

- Potrivit unui studiu științific realizat recent, un razboi nuclear intre India și Pakistan ar putea duce la moartea a peste 125 de milioane de oameni, noteaza stirileprotv.ro.De asemenea, ar putea urma o catastrofa climatica globala, declanșand infometare in masa, deoarece ar putea fi afectate…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK. Autoritatile locale au anuntat un bilant…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK.Autoritatile locale au anuntat un bilant…