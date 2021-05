Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor vaccinate la Maratonul de la Sala Palatului si de la Biblioteca Nationala a Romaniei a depasit, in noaptea de sambata spre duminica, 10.000, iar vaccinarea continua pana luni dimineata, transmite News.ro. ”Peste 10 mii de persoane vaccinate pana la aceasta ora la Maratonul Vaccinarii,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, a anunțat ca in perioada 7-9 mai, in Capitala, va fi organizat un maraton al vaccinarii. „Pe 7 – 9 mai va fi acest maraton al vaccinarii la București. Foarte probabil, locațiile vor fi doua. La Sala Palatului…

