Comunicat de presa: București, 24 Martie 2021 – Peste 10.000 de persoane au fost #Socksy (au purtat șosete desperecheate) de Ziua Internaționala a Sindromului Down (21 martie) in campania de incluziune și conștientizare inițiata de Fundația Special Olympics Romania. Un numar de 200 de persoane au donat 21 de lei, bani care vor ajuta organizația sa premieze 200 de Campioni Special Olympics la urmatoarele evenimente. Prieteni de pretutindeni, cunoscuți sau necunoscuți s-au alaturat provocarii #FiiSocksy de 21 Martie 2021, postand in social media sau trimițand pe email sau in mesaje fotografii purtand…