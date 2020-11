Peste 10.000 de noi îmbolnăviri și aproape 1.200 de pacienți în stare gravă, la ATI Pana astazi, 12 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 334.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). A EȘUAT și ultima incercare a USR de a vota inițiativa „Fara penali”. Au fost doar doi senatori 224.916 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.142 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Guvernul va modifica schema de ajutor pentru firmele afectate de pandemie Distinct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

