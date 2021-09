Regiunea amazoniana a pierdut, din august 2020 pana in iulie 2021, aproximativ 10.476 kilometri patrati de padure, conform organizatiei de mediu World Wide Fund for Nature (WWF), relateaza DPA. Estimarile WWF, care se bazeaza pe date transmise de institutul de cercetare Imazon din orasul brazilian Belem, au fost publicate duminica, zi in care Brazilia a celebrat ''Amazon Day'', o sarbatoare care marcheaza infiintarea provinciei Amazonas, in 1850. Regiunea amazoniana se confrunta cu cele mai grave niveluri de defrisare si de incendii forestiere din ultimii ani. In plus, zone extinse…