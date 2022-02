Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a fost in vizita, miercuri, in mai multe scoli din Timisoara, pentru a verifica daca este incalzire. Acesta a transmis pentru ziarul local Tion ca va solicita Colterm sa faca o informare cu privire la motivele pentru care e frig in scoli. „Am sa solicit Colterm…

- Prefectul de Timiș cere explicații despre situația școlilor unde elevii au fost nevoiți sa treaca in online din cauza frigului. “Peste zece mii de elevi din Timișoara sunt obligați sa faca școala online din cauza frigului din clase! 19 unitați de invațamant (6 gradinițe, 5 școli gimnaziale și 8…

- 23 de școli și gradinițe din județ, cele mai multe din Timișoara, fac ore in sistem online, fie din cauza temperaturilor scazute in clase, fie din cauza cazurilor Covid-19. La testarea saptamanala, 65 de elevi care au ieșit pozitivi așteapta acum rezultatele RT-PCR.

- Aproximativ 14.000 de elevi și preșcolari din Timișoara invața in sistem online din cauza frigului din clase. Suprefectul de Timiș, Sorin Ionescu, susține ca s-a ajuns in aceasta situație deoarece furnizorul de agent termic, Colterm, se afla in insolvența și nu s-a pregatit pentru anotimul rece. „E…

- 50 de școli și gradinițe din județ, cele mai multe din Timișoara, fac ore in sistem online, fie din cauza temperaturilor scazute in clase, fie din cauza cazurilor Covid-19. La testarea saptamanala, 25 de elevi Covid-pozitivi așteapta acum rezultatele RT-PCR.

- Peste 12.000 de elevi și preșcolari din Timișoara invața online din cauza frigului din clase. Școlile și gradinițele care și-au suspendat cursurile fața in fața. 22 de școli și gradinițe din Timișoara și-au suspendat cursurile fața in fața pentru aceasta saptamana din cauza temperaturilor...

- Colegiul Tehnic "Henri Coanda" din Timișoara este una dintre unitațile de invațamant din municipiu in care s-au suspendat cursurile cu prezența fizica din cauza frigului: 9 grade pe hol, 15 in clase!

- Subprefectul Ovidiu Draganescu este abonat al Colterm și a avut luni seara 16°C in locuința. Astfel, reprezentantul Guvernului in teritoriu spune ca „in spitale sau școli e clar ca suntem in fața unui eșec de proporții a administrației orașului”. „Se impune ca in fiecare unitate de invațamant sa aiba…