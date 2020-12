Stiri pe aceeasi tema

- Casele de batrani din Franta sunt focarele in care coronavirusul se raspandeste cel mai repede. Multi directori aseamana lupta cu virusul, carantina și deciziile care trebuie luate rapid cu zonele de razboi.

- Numar ingrijorator de decese in luna octombrie: Institutul Național de Statistica a raportat 27.491 de morți, cu 5.518 mai mulți decat in luna septembrie si cu 6.412 mai mulți decat in luna similara a anului trecut. In același timp, a scazut numarul nașterilor. Doar puțin peste 16.500 de copii s-au…

- Rezidentii varstnici si lucratorii sanitari din caminele de batrani vor fi primii care vor fi vaccinati impotriva noului coronavirus in Spania, a anuntat marti ministrul sanatatii Salvador Illa, prezentand planul national de vaccinare care urmeaza sa fie aplicat din

- Angajatii si rezidentii din caminele de batrani din Spania vor fi vaccinati primii impotriva noului coronavirus, a anuntat astazi ministrul Sanatatii Salvador Illa, prezentand planul national de vaccinare care urmeaza sa fie aplicat din ianuarie, relateaza Reuters, citata de agerpres. Dupa rezidentii…

- Personal subechipat in fata coronavirusului, acces la spital refuzat rezidentilor bolnavi: caminele pentru varstnici din Belgia au fost "abandonate" de autoritatile publice in timpul pandemiei, a denuntat luni organizatia Amnesty International, intr-un raport citat de AFP, noteaza Agerpres. In tara…

- Franța a raportat ieri un numar uriaș de decese in casele de batrani: 754 in ultimele patru zile, anunța ansa . Adaugate la cele 466 de persoane decedate in ultimele 24 de ore in spitale, Franța a ajuns marți seara la un total de 1.220 de noi victime ale celui de-al doilea val de Covid-19. De la inceputul…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad a aplicat o amenda de 30.000 de lei unui camin de batrani din municipiul Arad, pentru ca a raportat cu intarziere trei decese de COVID-19 inregistrate in randul beneficiarilor centrului.Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat marti, pentru AGERPRES,…

- Europa a devenit, sambata, a doua regiune a lumii, dupa America Latina, care depaseste pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, informeaza Reuters, relateaza News.ro.Joi, Europa a raportat pentru prima data 200.000 de noi cazuri de infectare intr-o zi, multe tari din sudul continentului…