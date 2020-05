Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 in Federatia Rusa a ajuns la 87.147, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrare peste 6 mii de cazuri noi. Astfel, Rusia a depasit China la acest capitol, unde au fost raportate 84,6 mii de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.

- Rusia a raportat duminica o crestere record de 6.060 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, aducand bilantul total al imbolnavirilor de COVID-19 la 42.853, a anuntat centrul rus care gestioneaza criza coronavirusului, relateaza Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Numarul de cazuri de…

- In țara au fost confirmate 86 de cazuri noi de infectare cu noul Coronavirus. Astfel, cifra totala a persoanelor infectate a ajuns la 1934. Pe parcursul zilei de astazi au fost procesate 465 de probe.Din cele 86 de cazuri noi, un caz este de import din Federația Rusa și 85 locale.

- Pentru prima oara, Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore peste 2.000 de cazuri de COVID-19, numarul total al persoanelor infectate ridicandu-se in prezent la 15.770, au informat duminica autoritati locale."In ultima zi, in Rusia au fost diagnosticate 2.

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.Dmitri…

- Federatia Rusa a oferit Republicii Moldova 10 mii de teste pentru diagnosticarea de laborator a noului tip de coronavirus. Aceste teste permit obtinerea rezultatul in decurs de doua-patru ore si deja sunt apreciate in Rusia si in alte tari, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facbook.

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Presedintele Igor Dodon a declarat ca Federatia Rusa a reconfirmat ca va oferi Republicii Moldova imprumutul promis, in suma de 200 milioane de dolari, pentru reabilitarea drumurilor, in pofida deprecierii semnificative a rublei rusesti, dar si a crizei mondiale provocate de raspandirea coronavirusului.