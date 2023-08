Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii pensiei de serviciu au fost in iulie, in numar de 10.310, cu 28 mai mulți fața de luna iunie. Cei mai mulți au fost beneficiari au fost cei ai legi care privește statutul de procurori și judecatori. Beneficiarii legii 303/2004 au fost in numar de 5.309, iar media pensiei se serviciu a fost…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iulie 2023, de 10.310 (plus 29 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.309 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

- CNPP: Numarul pensiilor de serviciu a crescut in luna iulie. Care a fost cea mai mare pensie inregistrata Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iulie 2023, de 10.310 (plus 29 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.309 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind…

- Comparativ cu luna trecuta, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a crescut cu 29, iar cea mai mare pensie medie de serviciu, de 21.583 lei, s-a inregistrat in cazul beneficiarilor Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, informeaza Agerpres.

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281 (plus 12 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281 (plus 12 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).In…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, arata datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…