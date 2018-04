Stiri pe aceeasi tema

- Un miting de amploare are loc joi in Piața Victoriei. 10.000 de oameni din sistemul sanitar sunt așteptați in fața Guvernului, unde vor protesta din cauza scaderii veniturilor. Sindicaliștii amenința ca vor intra in greva generala peste doua saptamani, daca revendicarile lor nu vor fi soluționate. Principalele…

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat The post Miting al angajatilor din sistemul sanitar in Piata Victoriei din capitala appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat de federatia Sanitas, care spune ca exista doua categorii de angajati - medici si asistenti - ale caror salarii au crescut, insa exista cel putin alte sapte categorii care…

- 10.000 de persoane sunt asteptate sa participe joi la mitingul organizat de Federatia SANITAS, în Piata Victoriei din Capitala. Protestele au loic pe fondul tensiunilor din sanatate si a nemultumirilor generate de scaderea veniturilor.

- Federatia SANITAS va face joi, 26 aprilie, un miting in Bucuresti, pe 7 mai o greva de avertisment, iar in data de 11 mai intentioneaza sa declanseze o greva generala in sistemul de sanatate si asistenta sociala, se arata intr-un comunicat de presa al sindicalistilor trimis joi. ”Incepand de maine,…

- Cateva zeci de angajati ai Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala protesteaza, marti, in curtea spitalului, nemultumiti ca, odata cu reducerea sporurilor, le-au scazut salariile cu pana la 1.400 de lei. Si la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi aproape o suta de angajati au…

- Cateva zeci de biolologi si biochimisti protesteaza sambata in Piata Victoriei din Capitala, nemultumiti de modul de aplicare a legii salarizarii. Ei spun ca exista diferente salariale prea mari intre ei si medicii de laborator.