- Examenul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie.din acest an are loc duminica, in sase centre universitare medicale. La concurs s-au inscris peste 10.300 de candidati, pentru aproximativ 5.800 de locuri si posturi, cele mai multe fiind pentru domeniul medicina, anunța…

- Un grup de medici de la Spitalul Clinic al Ministerului Sanatații a brevetat o metoda de tratament pentru pacienții cu forme medii de COVID-19. Este vorba despre ozonoterapie, procedura prin care, singele pacientului este imbogațit cu oxigen, transmite IPN cu referire la Radio Europa Libera. Nicolae…

- Ministerul Educației a avizat inființarea Spitalului Clinic Universitar de Urgențe Suceava, iar pentru a inchide cercul mai este nevoie de acordul Ministerului Sanatații. Declarația a fost facuta de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a afirmat ca pentru transformarea Spitalului Județean…

- Rezidențiatul 2022 se va desfașura in aceleași condiții ca pana acum, Ministerul Sanatații anunțand miercuri ca renunța la schimbarea regulilor pentru acest an. Potrivit unui comunicat al instituției, incepand cu 2023 pragul de admitere la rezidențiat va fi de 65% din punctajul maxim realizat la nivel…

- Ministerul Sanatații modifica punctajul minim de admitere in rezidențiat pe loc și pe post in medicina, medicina dentara și farmacie, de la 60% la 65% din punctajul maxim realizat la nivel national. Concursul național de intrare in Rezidentiatul pe post și pe loc, in domeniile medicina, medicina…

- Anul universitar incepe in forta la Iasi odata cu finalul lunii septembrie. Dupa ce studentii Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" au inceput deja cursurile de o saptamana, de luni, 26 septembrie, alte doua institutii de invatamant superior se pregatesc sa deschida oficial amfiteatrele. …