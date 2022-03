Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din Chișinau și-au deschis ușile pana in prezent pentru 291 de elevi ucraineni. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința de astazi a primariei. Edilul capitalei a precizat ca multe alte solicitari urmeaza a fi acceptate.

- In tara lor, Roman Barhan si Dmitri Kutsenco jucau la Cernomoret Odesa.Incepand din aceasta saptamana, la antrenamentele de juniori ale clubului Farul Constanta participa si doi jucatori ucraineni.Roman Barhan si Dmitri Kutsenco au reusit sa paraseasca Ucraina alaturi de familiile lor in prima zi de…

- In data de 4 martie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca unii refugiați ucraineni se comporta „obraznic”, iar comportamentul este „absolut inadmisibil”. Acesta estimeaza ca in perioada urmatoare ne putem trezi cu lucruri destul de urate, incepand de la furturi, talharii, abuzuri și vandalism și cere autoritaților…

- Razboiul din Ucraina și criza umanitara pe care a provocat-o ii inspira pe escrocii de pe internet: in doar cateva zile, spațiul virtual a fost impanzit cu anunțuri umanitare false, diverse entitați care cer donații false pentru refugiați.

- Subprefectul judetului Timis, Ovidiu Draganescu, gazduieste, de luni, intr-una din locuintele sale o familie de refugiati ucraineni, care au doi copii minori si l-au contactat prin grupul "Uniti pentru Ucraina" de pe facebook, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La Vama Siret din județul Suceava, fluxul de refugiați e departe de a se opri. Sunt așteptați tot mai mulți oameni care incearca sa scape de ororile razboiului, mai ales ca la frontiera, pe partea ucrainiana, coada depașește 10 km.

- Bratislava și Praga se pregatesc pentru un aflux de refugiați ucraineni. Chiar și un conflict limitat in Ucraina va aduce zeci de mii de refugiați in Slovacia, a declarat ministrul Apararii Jaroslav Nad dupa reuniunea Consiliului de Securitate.